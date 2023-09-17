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Focus: Шольц проявил "политику слабаков", отказавшись пожимать руку Лаврову

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Мир

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца пожать руку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову на саммите "Большой двадцатки" стал проявлением слабости.

Focus: Шольц проявил "политику слабаков", отказавшись пожимать руку Лаврову
Фото: Openverse

Об это заявил немецкий аналитик Ульрих Райтц.

Таким образом, уверен он, глава ФРГ хотел подчеркнуть изолированность Москвы, но продемонстрировал лишь бессмысленность нынешней европейской политики.

"Я считаю, что это глупая политика слабаков. Нельзя делать так, этим ничего не добиться. Это только усиливает чувство собственной правоты", — отметил обозреватель в издании Focus.

Настоящий дипломат, подчеркнул Райтц, должен не игнорировать, а искать взаимопонимание с русскими, так как эта страна только увеличивает своё мировое влияние, даже находясь под западными санкциями.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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