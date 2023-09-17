Жители Одессы сообщили о нескольких громких взрывах в городе вскоре после того, как была объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ.
Ранее глава военной администрации региона Олег Кипер предупредил одесситов о ракетной атаке и призвал оставаться в укрытиях.
"Крылатые ракеты (ВКС РФ — Прим. ред.) изменили курс и следуют напрямую к Одесской области", — пишет официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.
Накануне американский военный аналитик заявил о новой тактике ВСУ, которые стали применять удары дальнобойными западными ракетами, что несёт большую опасность для всего европейского региона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Известный российский актёр Евгений Князев выразил свои соболезнования по поводу смерти художницы Елены Ульяновой.