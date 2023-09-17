В Одессе прогремел ряд взрывов после ракетной атаки ВКС России

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Жители Одессы сообщили о нескольких громких взрывах в городе вскоре после того, как была объявлена воздушная тревога, пишут местные СМИ.

Фото: Telegram-канал "Военкор Котенок"

Ранее глава военной администрации региона Олег Кипер предупредил одесситов о ракетной атаке и призвал оставаться в укрытиях.

"Крылатые ракеты (ВКС РФ — Прим. ред.) изменили курс и следуют напрямую к Одесской области", — пишет официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

Накануне американский военный аналитик заявил о новой тактике ВСУ, которые стали применять удары дальнобойными западными ракетами, что несёт большую опасность для всего европейского региона.