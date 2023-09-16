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"G77 + Китай" выступила за реформирование международной финансовой системы

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Мир

Страны, входящие в Группу 77, наряду с Китаем призывают к всеобъемлющей реформе международной финансовой системы, о чем говорится в итоговом заявлении, принятом на саммите, проходившем в столице Кубы.

"G77 + Китай" выступила за реформирование международной финансовой системы
Фото: openverse

В заявлении подчеркивается настоятельная необходимость всеобъемлющего пересмотра международной финансовой архитектуры и содержится призыв к скоординированному и инклюзивному подходу к управлению глобальной финансовой системой. Группа 77 также поддерживает расширение участия развивающихся стран в этих процессах с целью предоставления им более широкого доступа к технологиям и научным достижениям.

Саммит, впервые прошедший в Гаване, состоялся 15-16 сентября. Страны-участницы обсудили меры по поддержке развивающихся стран и реформы международных финансовых институтов в рамках своей повестки дня.

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G77 summit: Nations hope to establish new economic world order
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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