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Bloomberg: РФ вводит минимальную цену на поставки пшеницы

1:44
Мир

Поставки российской пшеницы достигли рекордного уровня, в результате чего экспортные цены упали до самых низких значений за последние три года. Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что в ответ на сложившуюся ситуацию российские власти рассматривают возможность введения минимальной цены на пшеницу и могут отказать в выдаче экспортных документов на поставки по цене ниже этого порога.

Bloomberg: РФ вводит минимальную цену на поставки пшеницы
Фото: openverse

Аналитики Bloomberg предполагают, что российская пшеница сталкивается с ограниченной конкуренцией на мировом рынке поставок пшеницы, а сочетание больших запасов и "беспрецедентного урожая" привело к переизбытку предложения, что привело к снижению цен.

Источники, на которые ссылается Bloomberg, указывают, что намерение российского правительства установить минимальную цену на экспорт пшеницы заставляет некоторых трейдеров пересматривать условия своих контрактов или даже отменять сделки. Союз экспортеров зерна заявил, что они придерживаются цен, определяемых "возросшими издержками производства".

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые поставки пшеницы в сезоне 2023-2024 годов сократятся на 3 млн тонн, составив в общей сложности 793 млн тонн, из-за сокращения производства в Канаде и Европе. По данным Argitel, доля России в мировой торговле пшеницей составляет 23%, а объем производства составляет 87,5 млн тонн, что значительно превышает средний показатель за пять лет.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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