Трамп обвинил администрацию Байдена в коррупции и давлении на выборы

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Дональд Трамп, бывший президент Соединённых Штатов, выразил обвинения в адрес администрации Джозефа Байдена во время мероприятия "Женщины-лидеры Америки". Он заявил, что будущее страны зависит от выборов, и предупредил, что США могут быть управляемыми тиранами, марксистами, нацистами и коммунистами, если текущая администрация сохранит власть.

Фото: openverse

Трамп призвал своих избирателей сделать всё возможное, чтобы сменить администрацию Байдена, которую он назвал самой продажной в истории США. Он, однако, не предоставил конкретных доказательств своих обвинений.

Бывший президент ранее высказывал опасения относительно внешнеполитических действий администрации Байдена и заявлял о необходимости предотвратить возможную третью мировую войну. Его планы по мирному разрешению конфликтов не были конкретизированы.

Сейчас Трамп рассматривается как потенциальный кандидат от Республиканской партии на выборах-2024.

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