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Боец ВС РФ сбежал из плена по минному полю, пустив последний патрон в противника

1:08
Мир

Дважды сумел вырваться из украинского плена военнослужащий одной из частей Центрального военного округа, которая дислоцируется под Луганском. Об этом рассказал недавно вернувшийся с СВО боец в беседе URA.RU.

Боец ВС РФ сбежал из плена по минному полю, пустив последний патрон в противника
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Он рсообщил, что российские военные пошли в разведку, и один из них попал в плен. Боевики ВСУ приказали ему сдать оружие. Боец отдал магазин, а затем стал снимать автомат, в котором оставался один патрон.

Мужчина, сделав вид, что разряжает оружие, воспользовался моментом и выстрелил в противника. А затем бросился бежать к своим прямо по минному полю. К сослуживцам он вернулся целым и невредимым.

Собеседник издания добавил, что этому бойцу удалось вырваться из плена уже второй раз. В военной части он известен как "уральский Рэмбо".

Ранее военный эксперт Франц Клинцевич заявил, что отправляя пленных на минные поля ВСУ идут по стопам нацистов, и потребовал самого жёсткого наказания за это преступление.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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