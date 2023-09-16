Дважды сумел вырваться из украинского плена военнослужащий одной из частей Центрального военного округа, которая дислоцируется под Луганском. Об этом рассказал недавно вернувшийся с СВО боец в беседе URA.RU.
Он рсообщил, что российские военные пошли в разведку, и один из них попал в плен. Боевики ВСУ приказали ему сдать оружие. Боец отдал магазин, а затем стал снимать автомат, в котором оставался один патрон.
Мужчина, сделав вид, что разряжает оружие, воспользовался моментом и выстрелил в противника. А затем бросился бежать к своим прямо по минному полю. К сослуживцам он вернулся целым и невредимым.
Собеседник издания добавил, что этому бойцу удалось вырваться из плена уже второй раз. В военной части он известен как "уральский Рэмбо".
Ранее военный эксперт Франц Клинцевич заявил, что отправляя пленных на минные поля ВСУ идут по стопам нацистов, и потребовал самого жёсткого наказания за это преступление.
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