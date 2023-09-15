Soir: страны ЕС планируют ввести санкции на алмазы из России этой осенью

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Сообщается, что страны ЕС планируют ввести санкции в отношении российских алмазов предстоящей осенью, при этом в качестве вероятных сроков упоминаются октябрь или ноябрь, согласно источнику в правительстве Бельгии. Ожидается, что санкции станут частью нового пакета мер, направленных против России.

Фото: openverse

Разрабатываемые правила ограничат покупку, продажу и обработку алмазов с российской маркировкой на территории ЕС. Вместо этого основное внимание будет уделяться бриллиантам с нерусской маркировкой. Ожидается, что запрет на необработанные алмазы вступит в силу с 1 января, а ограничения на обработанные алмазы будут введены позже и поэтапно.

Кроме того, страны G7 рассматривают возможность введения обязательной маркировки камней и отслеживания их происхождения в рамках мер, гарантирующих, что они больше не будут иметь дело с российскими алмазами после введения санкций.