Мать Илона Маска призналась о наличии у сына признаков аутизма

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Эксперты изучают необычное поведение американского миллиардера Илона Маска, и появились предположения о возможности аутизма. Мать Маска, Мэй Маск, упомянула о признаках аутизма у своего сына. Хотя Маск не получил официального диагноза, его родственники отмечали его необычное поведение на протяжении многих лет.

Фото: openverse

"На самом деле, ему никогда не ставили диагноз в детстве. Но он говорит, что у него синдром Аспергера, и я уверен, что он прав" — Уолтер Айзексон, автор книги "Илон Маск", процитировал слова Мэй Маск.

Первая жена Илона Маска, Джастин Уилсон, также поделилась своей точкой зрения, подчеркнув проблемы, с которыми люди с синдромом Аспергера часто сталкиваются в социальных взаимодействиях. Она упомянула о трудностях Маска с пониманием концепции эмпатии, попытках объяснить ее с помощью логики и рационализма.

Сам Илон Маск выразил убеждение, что у него может быть биполярное расстройство. Он подумывал о том, чтобы обратиться за консультацией к психиатру, но еще не принял решения по этому вопросу.

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