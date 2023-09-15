Масштаб компьютерной промышленности Китая превышает $362 млрд

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В 2022 году компьютерная индустрия Китая достигла значительных масштабов, ее общая стоимость составила 2,6 трлн юаней, что эквивалентно более чем 362,2 млрд долларов. Этой информацией поделились на Всемирной компьютерной конференции 2023, которая проходила в Чанше, провинция Хунань. Конференция была посвящена теме "Цифровизация мира для создания новой эры изменений в компьютерной индустрии", и участники участвовали в дискуссиях, связанных с цифровой инфраструктурой, искусственным интеллектом и развитием "умных обществ".

Фото: "computer desk" by houdini_cs is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно данным, представленным на конференции Китайской академией информационных и коммуникационных технологий, за последние шесть лет Китай поставил на рынок более 20,91 миллиона серверов общего назначения и 820 000 серверов искусственного интеллекта (ИИ).

Чжао Чжиго, главный инженер Министерства промышленности и информационных технологий, отметил, что новое поколение информационно-коммуникационных технологий изменило модель экономического и социального развития, подчеркнув значительное влияние технологических достижений на различные секторы.

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