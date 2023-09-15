США оценили вероятность быстрого возврата к зерновой сделке

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американское руководство не видит немедленного пути для восстановления черноморской зерновой инициативы и возлагает вину на Москву. Салливан отметил, что ответы России по этому вопросу были непоследовательными и, по-видимому, демонстрируют отсутствие готовности со стороны России позволить зерну свободно поступать на мировой рынок.

Фото: openverse

Салливан подчеркнул, что Белый дом намерен продолжать оказывать давление на Москву и призывает другие страны делать то же самое. Он также отметил, что Турция и Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш активно участвуют в усилиях по решению проблемы поставок зерна.

Салливан выразил скептицизм по поводу перспектив быстрого возвращения к сделке, заявив: "Мы надеемся, что они смогут добиться какого-то результата, но русские не дают нам особых поводов для оптимизма".