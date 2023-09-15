Американцы беспокоятся о работоспособности Байдена

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о растущем беспокойстве граждан США по поводу возраста президента Джо Байдена. Во время брифинга для журналистов Жан-Пьер коснулась результатов опросов общественного мнения, которые высветили эти опасения.

Фото: openverse

В своем ответе Жан-Пьер язвительно заметила: "Восьмидесятая годовщина — это новая сороковая, разве вы не слышали?"

Далее она подчеркнула, что вопрос о возрасте американского президента часто возникает в общественных дискуссиях. Однако она утверждала, что президент Байден поддерживает высокий уровень эффективности и добился успеха в тех областях, где другие политики этого не сделали.

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