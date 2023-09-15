В Вашингтоне анонсировали "исторический" саммит Байдена и лидеров пяти стран Центральной Азии

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Президент США на следующей неделе на полях Генеральной ассамблеи ООН встретится с лидерами стран Центральной Азии, сообщил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Президент также встретится с президентами пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Это будет первый в истории президентский саммит в формате С5+1", — сказал он на брифинге.

Салливан заявил, что саммит не направлен против какой-либо страны, в Вашингтоне хотят проработать позитивные аспекты отношений с этими государствами.

При этом ранее в США неоднократно заявляли о том, что страны Центральной Азии не должны помогать России обходить санкции. И подчёркивали, что будут вводить ограничительные меры против этих стран, если они не прислушаются к советам из Вашингтона.