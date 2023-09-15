Журналист из США Никсон: правительство Владимира Зеленского является одним из худших в мире

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский журналист Гарланд Никсон выразил мнение, что правительство президента Украины Владимира Зеленского является одним из худших в мире, поскольку оно отправило собственных граждан погибать на минных полях. Об этом он рассказал в своём блоге на YouTube.

Фото: CreativeCommons

"Нет никакого чертового украинского правительства. <…> Ими управляют самые ужасные в мире неоконсерваторы. Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: "Вон там минное поле, ступайте туда"? Это не правительство", — полагает Никсон.

Эксперт также утверждает, что Зеленский согласился продать Украину крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs. Он предсказывает, что экономические эксперименты, которые Запад будет проводить на Украине, перенесут затем и на американскую почву, спрогнозировал он.