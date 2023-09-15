В стратегическом плане наступление ВСУ завершено, поставленные задачи не достигнуты. На это обратил внимание украинский политолог Вадим Карасёв.
Политолог считает, что дальнейшие наступательные действия Киева не имеют смысла.
"Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно", — сказал Карасёв в интервью YouTube-каналу Politeka.
Политолог напомнил, что в ходе наступательных кампаний результаты становятся видны в среднем через месяц, однако в случае с Киевом всё было не так. Именно поэтому было бы странно надеяться, что что-то может измениться, заключил эксперт.
Ранее Карасёв говорил, что США советуют Киеву умерить свой пыл в наступательном плане, и будут склонять его к переговорам с Россией, потому что никаких военных успехов украинцы в ходе контрнаступления так и не смогли продемонстрировать.
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