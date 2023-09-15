Политолог Карасёв: ВСУ завершили стратегическое контрнаступление, ничего не достигнув

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

В стратегическом плане наступление ВСУ завершено, поставленные задачи не достигнуты. На это обратил внимание украинский политолог Вадим Карасёв.

Фото: openverse

Политолог считает, что дальнейшие наступательные действия Киева не имеют смысла.

"Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно", — сказал Карасёв в интервью YouTube-каналу Politeka.

Политолог напомнил, что в ходе наступательных кампаний результаты становятся видны в среднем через месяц, однако в случае с Киевом всё было не так. Именно поэтому было бы странно надеяться, что что-то может измениться, заключил эксперт.

Ранее Карасёв говорил, что США советуют Киеву умерить свой пыл в наступательном плане, и будут склонять его к переговорам с Россией, потому что никаких военных успехов украинцы в ходе контрнаступления так и не смогли продемонстрировать.