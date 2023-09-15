Орбан: Экономика в Евросоюзе рухнет, и тогда он запросит мира на Украине

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Ухудшение экономики станет решающим фактором, который заставит страны ЕС быстро положить конец военным действиям на Украине.

Фото: Facebook

Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.

"С начала войны мы предоставили Украине около 180 млрд форинтов (468 млн евро) из фондов ЕС, а взамен мы не приблизились ни на шаг к миру. На самом деле мы как будто ещё дальше от этого", — отметил венгерский премьер-министр в эфире общественного радио страны.

Ранее от высказывался за соглашение с Москвой о новой архитектуре безопасности для "обеспечения Украине безопасности, суверенитета, но не вступления в НАТО".

Если бы Европа сделала то, о чем просит Владимир Зеленский, то все бы давно уже оказались бы в Третьей мировой, подытожил недавно в интервью Орбан.