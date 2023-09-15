Ухудшение экономики станет решающим фактором, который заставит страны ЕС быстро положить конец военным действиям на Украине.
Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан.
"С начала войны мы предоставили Украине около 180 млрд форинтов (468 млн евро) из фондов ЕС, а взамен мы не приблизились ни на шаг к миру. На самом деле мы как будто ещё дальше от этого", — отметил венгерский премьер-министр в эфире общественного радио страны.
Ранее от высказывался за соглашение с Москвой о новой архитектуре безопасности для "обеспечения Украине безопасности, суверенитета, но не вступления в НАТО".
Если бы Европа сделала то, о чем просит Владимир Зеленский, то все бы давно уже оказались бы в Третьей мировой, подытожил недавно в интервью Орбан.
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