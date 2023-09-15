Марков об участии Зеленского в заседании Совбеза ООН: США хотят заморозить конфликт

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Сергей Марков рассказал, что думает относительно возможного участия украинского лидера Владимира Зеленского в заседании Совбеза ООН.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Марков уверен, что накануне президентских выборов США обговаривают возможность заморозки конфликта на Украине. В Вашингтоне боятся, что конфликт может вылиться в ядерную войну. В Белом доме полагают, что если его не прекратить к выборам, проигрыш нынешнего президента Джо Байдена практически гарантирован.

Поэтому в США считают, что украинский конфликт нужно хотя бы на время заморозить, чтобы попытаться предотвратить таким образом наступление российской армии.

"Поэтому они решили, что нужно хотя бы временно заморозить конфликт. В случае, если остановится украинское контрнаступление, они считают, что есть угроза того, что армия РФ перейдет в наступление, они хотят остановить это путем переговоров", — пояснил Марков в эфире Радио "Комсомольская правда".

Чтобы воплотить свои планы в жизнь, США пытаются договориться не только со странами Запада. А поскольку и украинский президент, и ООН управляются из Вашингтона, в Белом доме стараются очернить Россию, выставив её в худшем свете и попытавшись усадить её за стол переговоров.