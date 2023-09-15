Западным союзникам Украины ещё до начала контрнаступления ВСУ нужно было быть реалистами и не надеяться, что действия украинских военных будут успешными.
На это обратил внимание немецкий обозреватель Эльмар Тевезен, выступая на телеканале ZDF.
Журналист отметил, что положение украинских военных очень тяжёлое.
"Ситуация сложнее, чем ожидалось. Однако было наивно полагать, что наступление на хорошо укрепленные позиции пройдет успешно и без отвода войск назад", — сказал Тевезен.
Обозреватель добавил, что у Киева совсем мало времени, и ему нужно показать западным кураторам хоть что-то, чтобы и в дальнейшем рассчитывать на военную помощь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.