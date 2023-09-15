ZDF: со стороны Запада было наивно ожидать, что контрнаступление ВСУ будет успешным

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Западным союзникам Украины ещё до начала контрнаступления ВСУ нужно было быть реалистами и не надеяться, что действия украинских военных будут успешными.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

На это обратил внимание немецкий обозреватель Эльмар Тевезен, выступая на телеканале ZDF.

Журналист отметил, что положение украинских военных очень тяжёлое.

"Ситуация сложнее, чем ожидалось. Однако было наивно полагать, что наступление на хорошо укрепленные позиции пройдет успешно и без отвода войск назад", — сказал Тевезен.

Обозреватель добавил, что у Киева совсем мало времени, и ему нужно показать западным кураторам хоть что-то, чтобы и в дальнейшем рассчитывать на военную помощь.