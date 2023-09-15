Соцсети взбесились: в Тбилиси спели песню "Я русский"

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

В грузинском сегменте социальных сетей распространилось видео, на котором видно группу людей, стоящих на улице в Тбилиси и громко исполняющих песню Шамана под названием "Я русский", сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia

"Грузинские пользователи соцсетей выразили недовольство по поводу этого видео, в то время как некоторые российские пользователи пишут, что это не они, а "понаехавшие туристы", или даже предполагают, что это монтаж. Кто-то пытается установить местоположение, кто-то отправился в старый город искать конкретную улицу, а другие даже пытаются читать по губам и аргументировать, был ли звук наложен на изображение или нет". — сообщает портал "Новости Грузия".

Видео было опубликовано в телеграм-канале "Поздняков 3.0" с комментарием "Тбилиси. Обстановка", как отмечает портал Paper Kartuli.

На данный момент неизвестно, когда было снято это видео.

"Друзья, нам все присылают видео, на котором, как будто бы, в центре Тбилиси поют "Я русский". Не хотелось бы верить в это, но, видимо, это правда о Тбилиси. Мы установили местоположение, и это, действительно, улица Шардени", — сообщает телеграм-канал "Тбилиси life".