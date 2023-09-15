Бербок: успешное завершение СВО на Украине стало бы "знаком" для таких диктаторов, как Си

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала лидера КНР Си Цзиньпина диктатором.

Фото: Центральное телевидение Китая/ news.cctv.com

"Успешное завершение СВО на Украине стало бы "знаком" для таких диктаторов этого мира, как Си", — заявила немецкий дипломат в интервью Fox News.

Под "успешным завершением" политик, очевидно, имела в виду победу России над Украиной.