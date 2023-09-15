Тема украинского конфликта очень болезненна для родившегося и выросшего в Николаеве популярного певца Александра Серова. Он пристально следит за тем, что происходит сейчас на Украине.
Музыкант в беседе с "МК" назвал поведение президента Владимира Зеленского не просто неадекватным, а "чудовищным".
Артист отметил, что лет десять назад был у Зеленского на программе, так как ему заплатили деньги.
По словам Серова, Зеленский показался ему таким "крученым парнем", который уже тогда имел дела с олигархами и зацепился, чтобы выскочить на другую ступеньку.
Возможно, кто-то из приближённых к олигархам решил, посмотрев фильм "Слуга народа", сделать его президентом, предположил певец.
"Его поддержали, потому что рейтинг Порошенко в то время падал. И сработало. Потом Зеленский лёг под Америку. У него поехала крыша, и он потерял равновесие", — заключил собеседник издания.
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