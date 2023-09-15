Когда станет ясно, сколько украинских солдат погибло в зоне спецоперации, вся нынешняя киевская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским будет уничтожена. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело — когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.
Политолог обратился к киевским властям с призывом предать гласности потери ВСУ. Также Соскин подверг критике украинское правительство, практикующее массовые аресты за попытки выразить своё мнение.
Также эксперт обратил внимание на то, что положение украинской армии на передовой очень тяжёлое.
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