Когда станет ясно, сколько украинских солдат погибло в зоне спецоперации, вся нынешняя киевская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским будет уничтожена. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.