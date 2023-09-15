Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
FT: ВСУ не в состоянии осуществить прорыв на передовой из-за плохой западной подготовки
Певица Наталья Подольская не ходит в ночные клубы из-за запрета мужа
Генерал Сергей Суровикин и другие представители Минобороны находятся в Алжире
Теща Александра Петрова назвала свадьбу дочери и актера "сказочной историей"
Сенатор Цеков призвал отрезать Украине выход к Чёрному морю
Анна Калашникова ищет жену для бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина
Актриса Эвелина Бледанс уверена в отсутствии у Зеленского знаний в политике
Врач назвала признаки зависимого от алкоголя человека
Актриса Кристина Асмус публично "похоронила" Петрова из-за его тайной женитьбы

Экс-советник Кучмы Соскин: когда раскроются потери ВСУ, Зеленский будет уничтожен

0:55
Мир

Когда станет ясно, сколько украинских солдат погибло в зоне спецоперации, вся нынешняя киевская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским будет уничтожена. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: когда раскроются потери ВСУ, Зеленский будет уничтожен
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело — когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского", — сказал Соскин в своём YouTube-канале.

Политолог обратился к киевским властям с призывом предать гласности потери ВСУ. Также Соскин подверг критике украинское правительство, практикующее массовые аресты за попытки выразить своё мнение.

Также эксперт обратил внимание на то, что положение украинской армии на передовой очень тяжёлое.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова

Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.

Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова
РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Последние материалы
Певица Наталья Подольская не ходит в ночные клубы из-за запрета мужа
Генерал Сергей Суровикин и другие представители Минобороны находятся в Алжире
Премьер-министр Румынии: ЕС должен подготовиться к победе России
Теща Александра Петрова назвала свадьбу дочери и актера "сказочной историей"
Сенатор Цеков призвал отрезать Украине выход к Чёрному морю
Анна Калашникова ищет жену для бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина
Психолог назвала основные типы мужей и жён
Актриса Эвелина Бледанс уверена в отсутствии у Зеленского знаний в политике
Врач назвала признаки зависимого от алкоголя человека
Актриса Кристина Асмус публично "похоронила" Петрова из-за его тайной женитьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников