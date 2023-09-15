Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картаполов: мобилизованные россияне не вернутся домой до окончания СВО
В Удмуртии каждый день фиксируют около 25 случаев заражения ковидом
Певец Хабиб посвятил хит "Ягода малинка" Вале Карнавал
Девушка пригласила жителя Нижнего Тагила на несуществующий спектакль
Психотерапевт Вилков объяснил, почему люди не могут оторваться от сериалов
Музыкант Владимир Кристовский пришел на премьеру сериала с шестью детьми
Западные союзники Киева недовольны тактикой ВСУ
Терапевт Чернышова предупредила, что к гипертонии приводят ожирение и атеросклероз
Актриса Настасья Самбурская в белье показала лечебные процедуры

Полковник Арзанов предложил "не брать в плен" украинских боевиков, погнавших российских пленных на мины

2:09
Мир

Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник Левон Арзанов в разговоре с Pravda. Ru прокомментировал отправку боевиками ВСУ безоружных российских военнопленных на минные поля, о чём ранее написало РИА Новости.

Полковник Арзанов предложил "не брать в плен" украинских боевиков, погнавших российских пленных на мины
Фото: Стоп-кадр с видео

Арзанов считает, что этот случай как нельзя лучше иллюстрирует понятие "нацистские боевики" или "нацистские формирования".

"Конечно, регулярная армия так не может обращаться с военнопленными и вообще цивилизованное общество. Есть определенные международные конвенции по военнопленным. И, соответственно, если этот факт подтвердится, то здесь украинская сторона нарушает международные конвенции по обращению с военнопленными, которых, кстати, Россия придерживается", — сказал Арзанов.

Эксперт подчеркнул, что российская сторона не заставляла заниматься украинских пленных непосильным трудом и уж тем более не расстреливала их.

"Даже к таким оголтелым фашистам, как азовцы*, мы относились как бы по всем международным нормам, они содержались, им обеспечивалось и питание, и достаточно комфортное проживание", — напомнил Арзанов.

То, что сделали украинцы с военнопленными ВС РФ — это старая фашистская практика. Это лишний раз подтверждают фашистские знаки на украинской бронетехнике, такие же татуировки на бойцах ВСУ, мозги которых уже переформатированы, и это даёт основание называть ВСУ националистическими военными формированиями.

Арзанов предложил установить лиц, которые отдали эти преступные приказы, и разыскать их.

"Я думаю, что в отношении этих украинских военнослужащих, которые погнали наших военнопленных на мины, должны быть приняты такие же адекватные меры. Этих военнослужащих установить, и что это было за подразделение, и отдать команду не брать их в плен", — заключил Арзанов.

Ранее РИА Новости написало, что боевики ВСУ под прицелами автоматов погнали безоружных российских военнопленных на минные поля на одном из участков фронта.

* - Верховный Суд РФ признал «Азов» террористической организацией

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова

Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.

Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова
РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Последние материалы
Психотерапевт Вилков объяснил, почему люди не могут оторваться от сериалов
Музыкант Владимир Кристовский пришел на премьеру сериала с шестью детьми
Западные союзники Киева недовольны тактикой ВСУ
Терапевт Чернышова предупредила, что к гипертонии приводят ожирение и атеросклероз
Не научная фантастика: необычная сексуальная жизнь орхидей
Актриса Настасья Самбурская в белье показала лечебные процедуры
В Красноярском крае осудили мужчин, изнасиловавших и бросивших под поезд приятеля
Нижегородец обменял собаку на пиво
Advanced Therapeutics: ученые изобрели нанотонкий материал, уничтожающий 99% супербактерий
В организме большинства европейцев нашли опасные концентрации бисфенола А
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников