Полковник Арзанов предложил "не брать в плен" украинских боевиков, погнавших российских пленных на мины

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Член Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник Левон Арзанов в разговоре с Pravda. Ru прокомментировал отправку боевиками ВСУ безоружных российских военнопленных на минные поля, о чём ранее написало РИА Новости.

Фото: Стоп-кадр с видео

Арзанов считает, что этот случай как нельзя лучше иллюстрирует понятие "нацистские боевики" или "нацистские формирования".

"Конечно, регулярная армия так не может обращаться с военнопленными и вообще цивилизованное общество. Есть определенные международные конвенции по военнопленным. И, соответственно, если этот факт подтвердится, то здесь украинская сторона нарушает международные конвенции по обращению с военнопленными, которых, кстати, Россия придерживается", — сказал Арзанов.

Эксперт подчеркнул, что российская сторона не заставляла заниматься украинских пленных непосильным трудом и уж тем более не расстреливала их.

"Даже к таким оголтелым фашистам, как азовцы*, мы относились как бы по всем международным нормам, они содержались, им обеспечивалось и питание, и достаточно комфортное проживание", — напомнил Арзанов.

То, что сделали украинцы с военнопленными ВС РФ — это старая фашистская практика. Это лишний раз подтверждают фашистские знаки на украинской бронетехнике, такие же татуировки на бойцах ВСУ, мозги которых уже переформатированы, и это даёт основание называть ВСУ националистическими военными формированиями.

Арзанов предложил установить лиц, которые отдали эти преступные приказы, и разыскать их.

"Я думаю, что в отношении этих украинских военнослужащих, которые погнали наших военнопленных на мины, должны быть приняты такие же адекватные меры. Этих военнослужащих установить, и что это было за подразделение, и отдать команду не брать их в плен", — заключил Арзанов.

Ранее РИА Новости написало, что боевики ВСУ под прицелами автоматов погнали безоружных российских военнопленных на минные поля на одном из участков фронта.

* - Верховный Суд РФ признал «Азов» террористической организацией