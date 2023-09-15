Конгрессвумен Грин: Украина не часть США, разжигать прокси-войну с Россией не нужно

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Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин напомнила, что Украина не является американским штатом, следовательно, Вашингтону не стоит развязывать прокси-войну против Москвы.

Фото: Openverse

По её словам, задача Минобороны США — защита американского народа и предотвращение вооружённых конфликтов, а не разжигание прокси-войны.

"Украина — это не 51-й штат Америки", — подчеркнула Грин в соцсети X (бывшая Twitter*).

Как пояснила политик, Белый дом не увидит её подписи ни на одном законопроекте, где говорится о финансовой помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Конгрессвумен неоднократно высказывалась против передачи материальных средств и оружия Киеву. В начале сентября Грин не исключила, что США введут войска на Украину и ввяжутся в боевые действия. Как пояснила политик, разжигатели конфликта "достаточно безумны".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.