Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин напомнила, что Украина не является американским штатом, следовательно, Вашингтону не стоит развязывать прокси-войну против Москвы.
По её словам, задача Минобороны США — защита американского народа и предотвращение вооружённых конфликтов, а не разжигание прокси-войны.
"Украина — это не 51-й штат Америки", — подчеркнула Грин в соцсети X (бывшая Twitter*).
Как пояснила политик, Белый дом не увидит её подписи ни на одном законопроекте, где говорится о финансовой помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Конгрессвумен неоднократно высказывалась против передачи материальных средств и оружия Киеву. В начале сентября Грин не исключила, что США введут войска на Украину и ввяжутся в боевые действия. Как пояснила политик, разжигатели конфликта "достаточно безумны".
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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