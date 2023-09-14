Британия решила продлить лицензию на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию

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Соединенное Королевство официально продлило разрешение на транспортировку нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2", в Японию. Это продление позволяет продолжать поставки нефти в Японию до 28 июня следующего года, что подтверждается веб-сайтом британского правительства.

Фото: openverse

"Санкционирует доставку или отгрузку морским путем российской нефти, полученной в рамках проекта "Сахалин-2" или отгруженной с него, из пункта в России в пункт в Японии"- заявлено в британском правительстве.

Примечательно, что Соединенные Штаты приняли аналогичное решение всего днем ранее. Министерство финансов США подчеркнуло, что разрешение на морскую транспортировку энергоресурсов также было продлено до 28 июня 2024 года.

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