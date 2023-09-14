Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионеры получили возможность пересчитать трудовой стаж с 1991 по 1998 годы
Власти Франции расследуют смерти сборщиков винограда в регионе Шампань
Истребитель ВКС РФ выпустил две ракеты, чтобы сбить самолёт Британии в "международном небе"
В Аргентине полиция задержала продавца книг с пропагандой нацизма
Один из крупнейших мясокомбинатов в Ленобласти признан банкротом
В США прогнозируют высокий риск террористических атак в стране в 2024 году
Дачникам рассказали о способах законной продажи своего урожая
В оккупированной ВСУ части Херсонской области Киев объявил эвакуацию
В Москве мужчина во время ссоры пытался убить сожительницу и поджечь ее квартиру

Британия решила продлить лицензию на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию

0:52
Мир

Соединенное Королевство официально продлило разрешение на транспортировку нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2", в Японию. Это продление позволяет продолжать поставки нефти в Японию до 28 июня следующего года, что подтверждается веб-сайтом британского правительства.

Британия решила продлить лицензию на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию
Фото: openverse

"Санкционирует доставку или отгрузку морским путем российской нефти, полученной в рамках проекта "Сахалин-2" или отгруженной с него, из пункта в России в пункт в Японии"- заявлено в британском правительстве.

Примечательно, что Соединенные Штаты приняли аналогичное решение всего днем ранее. Министерство финансов США подчеркнуло, что разрешение на морскую транспортировку энергоресурсов также было продлено до 28 июня 2024 года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Оказалось, Британия все еще сидит на русской нефти. Реакция иностранцев на разоблачение
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*

В 2017 году в Чабановке в ЛНР состоялся футбольный матч, в котором приняли участие боевики националистического батальона "Айдар"*.

Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" школьников против батальона "Айдар"*
Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с наркотиками в Москве
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова
Профессор военно-медицинской академии рассказал о незаметном признаке болезни Альцгеймера
Катастрофа за катастрофой: ЕС предрекли проблемы из-за "американского пуделя"
Катастрофа за катастрофой: ЕС предрекли проблемы из-за "американского пуделя"
Последние материалы
Британия решила продлить лицензию на поставки нефти с "Сахалина-2" в Японию
Истребитель ВКС РФ выпустил две ракеты, чтобы сбить самолёт Британии в "международном небе"
В Аргентине полиция задержала продавца книг с пропагандой нацизма
Один из крупнейших мясокомбинатов в Ленобласти признан банкротом
В США прогнозируют высокий риск террористических атак в стране в 2024 году
Дачникам рассказали о способах законной продажи своего урожая
В оккупированной ВСУ части Херсонской области Киев объявил эвакуацию
В Москве мужчина во время ссоры пытался убить сожительницу и поджечь ее квартиру
Китай предупреждает ЕС о возможных последствиях из-за ограничения доступа на автомобильный рынок
Футболистов молодёжного "Реала" задержали за распространение интимного видео
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников