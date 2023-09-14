Министерство внутренней безопасности (МВБ) США прогнозирует, что уровень террористической угрозы в стране в 2024 году останется высоким, и за рубежом действующие радикальные группировки будут стремиться восстановить свое влияние, как указано в бюллетене ведомства, сообщает РИА Новости.
"Министерство ожидает, что угроза насилия со стороны радикализованных лиц в США останется высокой и будет проявляться в основном через нападения одиночных преступников или небольших групп без предварительного предупреждения", — гласит документ.
Согласно этому бюллетеню, несмотря на успешные усилия США в борьбе с терроризмом, международные террористические группировки, такие как "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, планируют восстановить свое влияние и осуществить атаки из-за рубежа.
"Обмен информацией с общественностью относительно угроз, с которыми мы сталкиваемся, является ключевой частью нашей стратегии по защите родины от современных вызовов в области безопасности", — прокомментировал глава ведомства, Алехандро Майоркас.
Анализируя ситуацию на границе с Мексикой, МВБ США ожидает, что сложности в области пограничной и иммиграционной безопасности, которые страна переживает в текущем году, сохранятся и в следующем. Кроме того, в Вашингтоне ожидают увеличения поставок фентанила и других наркотиков через южную границу.
* — Запрещенная в России террористическая организация.
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