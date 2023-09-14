Союзники России с самого начала спецоперации на Украине по-прежнему активно поддерживают её. Кроме того, СВО не осуждалась в итоговой декларации G20. На это обратил внимание член Национального фонда демократии США Кристофер Уокер.
"Нам следует расширить наше внимание и включить в него весь спектр помощи, которую Москва получает от авторитарных режимов. Солидарность с Россией охватывает широкий спектр: от дипломатической до экономической и военной", — сказал Уокер в разговоре с немецким изданием Welt*.
По словам журналиста, у России имеется целый перечень стран, готовых оказывать ей поддержку, и Москва выбирает из него пункты, удовлетворяющие интересам обеих сторон.
Уокер подчеркнул, что большая часть участников саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели выразила поддержку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. А самое главное — никто открыто не осудил российскую спецоперацию на Украине в итоговой декларации G20.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.
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