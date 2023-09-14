Die Welt*: в Германии обратили внимание активную поддержку РФ со стороны других стран

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Союзники России с самого начала спецоперации на Украине по-прежнему активно поддерживают её. Кроме того, СВО не осуждалась в итоговой декларации G20. На это обратил внимание член Национального фонда демократии США Кристофер Уокер.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

"Нам следует расширить наше внимание и включить в него весь спектр помощи, которую Москва получает от авторитарных режимов. Солидарность с Россией охватывает широкий спектр: от дипломатической до экономической и военной", — сказал Уокер в разговоре с немецким изданием Welt*.

По словам журналиста, у России имеется целый перечень стран, готовых оказывать ей поддержку, и Москва выбирает из него пункты, удовлетворяющие интересам обеих сторон.

Уокер подчеркнул, что большая часть участников саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели выразила поддержку министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. А самое главное — никто открыто не осудил российскую спецоперацию на Украине в итоговой декларации G20.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.