Министерство образования Латвии предложило запретить преподавание русского языка в школах, включая его изучение как второго иностранного языка, согласно информации, распространенной новостным агентством Sputnik Ближнее зарубежье, сообщает РИА Новости.
В сообщении, опубликованном в телеграм-канале агентства, говорится о предложении Минобразования Латвии запретить преподавание русского языка в школах даже в качестве второго иностранного языка. Подчеркивается, что с первого класса латвийские школьники изучают английский как первый иностранный язык, а русский как второй.
Согласно предложению, начиная с учебного года 2026/2027, в качестве изучения второго иностранного языка будут предлагаться только языки стран Евросоюза.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.