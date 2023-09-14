В Латвии предложили запретить русский язык в школах

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Министерство образования Латвии предложило запретить преподавание русского языка в школах, включая его изучение как второго иностранного языка, согласно информации, распространенной новостным агентством Sputnik Ближнее зарубежье, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse.org

В сообщении, опубликованном в телеграм-канале агентства, говорится о предложении Минобразования Латвии запретить преподавание русского языка в школах даже в качестве второго иностранного языка. Подчеркивается, что с первого класса латвийские школьники изучают английский как первый иностранный язык, а русский как второй.

Согласно предложению, начиная с учебного года 2026/2027, в качестве изучения второго иностранного языка будут предлагаться только языки стран Евросоюза.