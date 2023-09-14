Во Франции госпитализированы туристы из-за отправления в одном из ресторанов

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Во Франции произошло масштабное отравление среди туристов, вызванное употреблением консервированных сардин в ресторане. Опасная инфекция, ботулизм, стала причиной бедствия. Согласно последней информации, один человек скончался, а более половины пострадавших находятся в реанимации, сообщает портал Sudouest.

Фото: Openverse

Событие произошло в Бордо, где все пострадавшие посещали одно и то же заведение, известное как Chin Chin Wine Bar. Этот ресторан очень популярен среди англосаксонских клиентов. Согласно Главному управлению здравоохранения (DGS) Франции, во всех случаях туристы употребляли консервированные сардины, которые были произведены сотрудниками этого ресторана.

У всех пострадавших сначала возникли легкие симптомы, но затем состояние ухудшилось. По информации, погибла 32-летняя женщина из Парижа, и еще 8 человек из разных регионов, включая Бордо и Иль-де-Франс, были госпитализированы. Семь из них находятся в критическом состоянии и находятся в реанимации или в отделении непрерывного наблюдения. Также сообщается о случае заражения немецкого туриста, который, вероятно, не смог вернуться домой до ухудшения своего состояния.

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