Результатом контрнаступления Киева стали огромные потери ВСУ как в плане личного состава, так и военной техники. И это при том, что никаких значительных прорывов в ходе наступательных действий украинскими военными сделано не было.
Об этом напомнил обозреватель Штеффен Шварцкопф в эфире немецкого телеканала Die Welt*.
"Нужно помнить, что потери с украинской стороны просто невообразимые", — подчеркнул журналист.
Шварцкопф обратил внимание, что натовское оружие быстро уничтожается российскими военными, включая немецкие танки "Леопард".
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt*.
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