Результатом контрнаступления Киева стали огромные потери ВСУ как в плане личного состава, так и военной техники. И это при том, что никаких значительных прорывов в ходе наступательных действий украинскими военными сделано не было.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.