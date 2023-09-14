Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не выдержит вооружённый конфликт с Россией

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Украине не удастся пережить вооружённое противостояние с российской армией. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, в нынешних условиях Киев должен быть заинтересован в кардинальном изменении хода конфликта. Как напомнил политолог, Украина столкнулась с демографическим кризисом, ведь миллионы граждан страны уехали за границу.

"Украина не в состоянии выдержать такое", — подчеркнул Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог добавил, что сегодня идёт "тяжелейший обмен ударами". Он предрёк разрушение украинского государства в случае продолжения боёв. От такой ситуации выиграют Польша, Прибалтика и США, а Украина проиграет, резюмировал экс-советник Кучмы.

Ранее Соскин заявил, что зимой на Украине может начаться революция в целях свержения Владимира Зеленского с президентского поста.