Киев не заплатил компенсации ни за одного погибшего наёмника из Польши

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Киев не выплачивает компенсации семьям погибших поляков, которые воевали на стороне Украины как наёмники. Об этом заявил боевик из Польши, Пётр Миткевич, сообщает EADaily.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

После возвращения из Украины Миткевич начал сбор средств на покупку машины скорой помощи для польских наёмников, находящихся на Украине. В интервью местным блогерам он поделился информацией о том, что ни одна из семей погибших поляков так и не получила обещанные компенсации от Киева. Миткевич уточнил, что компенсация за гибель в бою должна была составить 15 миллионов гривен (приблизительно 400 тысяч долларов).

"И я хотел бы обратиться к лицам, принимающим решения. В моей группе погибло десять поляков. Держите своё слово, выплачивайте семьям эти деньги, потому что, когда мы шли воевать плечом к плечу с братьями-украинцами, мы знали, что если мы умрём, то наши семьи будут как-то обеспечены финансово", — подчеркнул польский военный.

Ранее Миткевич признался, что сражаться с Россией "по-настоящему страшно".

"В бою русские — грозные противники, совсем не так их представляют в польских СМИ. Приведу такой пример. Пацаны из Ирака рассказывали, что когда туда прилетал вертолёт, они ему аплодировали. А здесь, когда вертолёт слышат, прячутся, потому что он, наверное, русский".