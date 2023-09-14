Киев не заплатил компенсации ни за одного погибшего наёмника из Польши

Киев не выплачивает компенсации семьям погибших поляков, которые воевали на стороне Украины как наёмники. Об этом заявил боевик из Польши, Пётр Миткевич, сообщает EADaily.
После возвращения из Украины Миткевич начал сбор средств на покупку машины скорой помощи для польских наёмников, находящихся на Украине. В интервью местным блогерам он поделился информацией о том, что ни одна из семей погибших поляков так и не получила обещанные компенсации от Киева. Миткевич уточнил, что компенсация за гибель в бою должна была составить 15 миллионов гривен (приблизительно 400 тысяч долларов).
"И я хотел бы обратиться к лицам, принимающим решения. В моей группе погибло десять поляков. Держите своё слово, выплачивайте семьям эти деньги, потому что, когда мы шли воевать плечом к плечу с братьями-украинцами, мы знали, что если мы умрём, то наши семьи будут как-то обеспечены финансово", — подчеркнул польский военный.
Ранее Миткевич признался, что сражаться с Россией "по-настоящему страшно".
"В бою русские — грозные противники, совсем не так их представляют в польских СМИ. Приведу такой пример. Пацаны из Ирака рассказывали, что когда туда прилетал вертолёт, они ему аплодировали. А здесь, когда вертолёт слышат, прячутся, потому что он, наверное, русский".
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