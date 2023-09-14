Politico: Зеленского могут посадить за один стол с представителем России в ООН

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На заседании Совета безопасности ООН, которое должно состояться на будущей неделе в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября, украинский президент Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с представителем РФ, пишет издание Politico.

Фото: CreativeCommons

По сообщению высокопоставленного должностного лица из Киева, цель запланированного выступления Зеленского выступления на Генеральной Ассамблее ООН — получение помощи от других стран.

"Если на следующей неделе будет проведено специальное заседание Совета безопасности ООН по Украине, как ожидают некоторые дипломаты, Зеленский, возможно, сможет публично изложить свою позицию за одним столом с представителем России", — сказано в материале.

Авторы напомнили, что Зеленский собирается вновь изложить свой "мирный план по Украине", состоящий из 10 пунктов, а также публично обсудить, что можно сделать для преодоления продовольственного кризиса.