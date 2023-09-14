Россия ведет переговоры с ОАЭ по взаимному признанию дипломов

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Министерство высшего образования и науки России в настоящее время ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами об установлении взаимного признания дипломов о высшем образовании, квалификаций и ученых степеней, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

Фото: openverse

Фальков пояснил: "Традиционно, как министерство, мы стремимся создать условия для того, чтобы дипломы, выданные российскими университетами, будь то для наших граждан или иностранцев, были признаны и приняты за рубежом. В настоящее время у нас действует 74 межправительственных соглашения,и в ближайшем будущем мы планируем расширить это число. Совсем недавно у нас была обстоятельная дискуссия по этому поводу с нашими коллегами из ОАЭ. Кроме того, мы уже добились значительного прогресса в нескольких других странах".

Далее он остановился на втором приоритетном направлении, которое связано с деятельностью российских университетов за рубежом. В настоящее время в России насчитывается 44 зарубежных филиала университетов, и Министерство образования и науки намерено в дальнейшем увеличить это число.

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