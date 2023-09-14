Киев столкнётся с новыми территориальными потерями в преддверии возобновления переговоров с Москвой. Такое мнение выразил экс-морпех армии США Брайан Берлетик.
По его словам, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области окончательно вошли в состав РФ. Как пояснил бывший военный, граждане России не собираются отдавать эти регионы Украине.
"Есть вероятность, что ещё области войдут в состав Российской Федерации", — подчеркнул Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном на YouTube.
Он добавил, что украинское государство ежедневно "становится всё слабее". Территория этой страны уменьшится в результате конфликта с РФ, после чего Киев возобновит переговорный процесс, считает экс-морпех.
Кроме того, Берлетик подчеркнул: для Вашингтона ситуация на Украине является "инструментом войны" против РФ. Он убеждён в том, что Белому дому безразлична судьба украинских граждан на поле боя.
Ранее американский военкор Патрик Ланкастер, побывавший в Донбассе, заявил, что жители республики считают себя частью России, а не Украины.
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