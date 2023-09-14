Экс-морпех США Берлетик: Украина потеряет земли перед переговорами с Россией

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев столкнётся с новыми территориальными потерями в преддверии возобновления переговоров с Москвой. Такое мнение выразил экс-морпех армии США Брайан Берлетик.

Фото: CreativeCommons

По его словам, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области окончательно вошли в состав РФ. Как пояснил бывший военный, граждане России не собираются отдавать эти регионы Украине.

"Есть вероятность, что ещё области войдут в состав Российской Федерации", — подчеркнул Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном на YouTube.

Он добавил, что украинское государство ежедневно "становится всё слабее". Территория этой страны уменьшится в результате конфликта с РФ, после чего Киев возобновит переговорный процесс, считает экс-морпех.

Кроме того, Берлетик подчеркнул: для Вашингтона ситуация на Украине является "инструментом войны" против РФ. Он убеждён в том, что Белому дому безразлична судьба украинских граждан на поле боя.

Ранее американский военкор Патрик Ланкастер, побывавший в Донбассе, заявил, что жители республики считают себя частью России, а не Украины.