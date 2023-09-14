Глава СПЧ Фадеев обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ журналистам из РФ

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель Совета по правам человека (СПЧ) при российском президенте Валерий Фадеев намерен обратиться в Следком и Федеральную Службу Безопасности из-за угроз спикера Вооружённых сил Украины Сары Эштон-Чирилло в сторону российских журналистов.

Фото: Openverse

По его словам, следователи должны увидеть в заявлении представителя ВСУ признаки уголовного преступления по статье 119 УК РФ. Он добавил, что слова Эштон-Чирилло свидетельствуют о приготовлении к террористическому акту (статья 205 УК РФ). Фадеев призвал российские оперативные службы разобраться с этим инцидентом.

"Сегодня я направлю соответствующие обращения руководству СК России и ФСБ России", — сказано в Telegram-канале СПЧ.

Ранее Эштон-Чирилло заявил, что все российские "пропагандисты" будут "настигнуты".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это высказывание, подчеркнула: Москва разошлёт слова спикера ВСУ во все международные организации.