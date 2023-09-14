Данилин объяснил, зачем США взялись возвращать украинцев на родину — кончились "захисники"

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Вашингтону необходимо, чтобы Украина продолжала на себя оттягивать российские ресурсы на себя, заявил в беседе с Pravda.Ru директор центра политического анализа Павел Данилин.

Фото: openverse

По словам эксперта, недавнее заявление американского посольства в Польше о том, что польским СМИ необходимо "агитировать" украинцев вернуться в Незалежную как нельзя лучше показывает состояние ВСУ на фронте.

"Очевидно, что на фронте у украинцев дела плохи. Общее количество погибших украинских солдат оценить трудно, но если смотреть на тех, кто не только погиб, но и получил тяжёлые ранения, что никогда не вернётся в строй, то эта цифра безвозвратных потерь оценивается порядка 350-500 тысяч человек", — пояснил Данилин.

Как подчеркнул эксперт, для Вашингтона невыгодно прекращать конфликт, но он понимает, что в ВСУ просто не осталось "захисников", а без них поддерживать текущую ситуацию просто невозможно.

"Воевать некому и необходимо новое пышечное мясо, чтобы Украина могла чуть-чуть продержаться, оттягивая на себя ресурсы Российской Федерации, оттягивая на себя людской потенциал России", — резюмировал политолог.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что Штаты предложили польским СМИ гранты за продвижение информации в массы о том, что украинским беженцам необходимо возвращаться в Незалежную для "социального и физического" восстановления страны.