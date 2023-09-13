США на год продлили торговое эмбарго в отношении Кубы

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Президент США Джо Байден принял решение продлить торговые ограничения против Кубы еще на один год, сохранив эти меры до 14 сентября 2024 года. В заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома, президент Байден выразил убежденность в том, что продление действия этих мер против Кубы еще на один год отвечает наилучшим интересам Соединенных Штатов. Это продление предоставляет президенту дополнительные полномочия по обеспечению соблюдения эмбарго и выдаче разрешений на конкретные операции.

Фото: Openverse

Эти торговые ограничения основаны на законе 1917 года, который дает США право ограничивать торговлю со странами, которые воспринимаются как враждебные Соединенным Штатам.

Дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Кубой были разорваны в 1961 году после национализации американских активов на острове, что привело к введению торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года тогдашний президент Барак Обама признал, что предыдущая политика США в отношении Гаваны не принесла желаемых результатов. Он инициировал шаги по нормализации двусторонних отношений и ослаблению санкций. В 2015 году администрация Обамы исключила Кубу из списка государств-спонсоров терроризма в США.

Однако оттепель в отношениях между двумя странами была приостановлена после того, как республиканец Дональд Трамп вступил в должность президента США в январе 2017 года. Его администрация ужесточила правила поездок американцев на Кубу, ввела ограничения на деловые отношения с организациями, контролируемыми кубинскими военными, и восстановила Кубу в списке государств-спонсоров терроризма.

Администрация Байдена заявила о своем намерении пересмотреть свою политику в отношении Кубы, но пока не исключила страну из списка государств-спонсоров терроризма.

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