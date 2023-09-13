В Таллине задержаны предприниматели по подозрению в нарушении санкций против РФ

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Предприниматели в столице Эстонии были задержаны по подозрению в нарушении санкций, введенных Европейским союзом (ЕС) против России, сообщает портал Delfi. Леело Соомаа, прокурор районной прокуратуры Пыхья, пояснила порталу, что эти лица и связанная с ними коммерческая ассоциация находятся под подозрением в нарушении санкций ЕС. Предварительная информация свидетельствует о том, что эти предприниматели продолжали свою экономическую деятельность в российской коммерческой ассоциации даже после введения санкций против России. Предположительно, эти действия осуществлялись как непосредственно с Россией, так и через посредников в стране, не входящей в ЕС.

Фото: openverse

В ответ на эти утверждения было возбуждено уголовное дело. Delfi сообщает, что нарушение санкций может повлечь за собой наказание, включая денежные штрафы или тюремное заключение сроком максимум на пять лет.

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