ЕС раздражает, что Россия сокращает экспорт дизтоплива

Россия сокращает экспорт дизельного топлива и газойля, чтобы поддержать внутренний рынок и стабилизировать цены, и этот шаг не был хорошо воспринят Европейским союзом. Сокращение экспорта российских нефтепродуктов было вызвано необходимостью удовлетворения внутренних потребностей, усугубленной тем, что на некоторых европейских нефтеперерабатывающих заводах проводятся ремонтные работы.
В настоящее время экспорт российского дизельного топлива достиг пятимесячного минимума, что потенциально усугубляет дефицит поставок внутри Европейского союза. Следовательно, возможен резкий рост мировых цен на дизельное топливо и газойль.
Стоит отметить, что Турция и Бразилия являются крупнейшими покупателями российских нефтепродуктов, на долю которых приходится 44% от общего объема российского экспорта топлива. Сокращение российских трансатлантических поставок может побудить Бразилию больше полагаться на экспорт из Соединенных Штатов, хотя такой импорт может быть ограничен.
Одним из смягчающих факторов в этой ситуации является то, что Европейский союз импортирует индийское дизельное топливо, произведенное с использованием российского сырья. Этому импорту способствует Саудовская Аравия, которая закупает нефтепродукты в России, а затем экспортирует свою собственную продукцию за рубеж.
По сути, сдвиг в экспорте нефтепродуктов из России вызывает волновые эффекты на мировых рынках, оказывая влияние на различные регионы и цепочки поставок.
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