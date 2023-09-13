Ученый Панчин назвал фейком заявление о мумиях пришельцев в Мексике

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Утверждение об обнаружении мумий инопланетян во время Конгресса Мексики представляется весьма сомнительным, считает Александр Панчин, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Панчин подчеркнул, что заслуживающие доверия открытия такого рода обычно сначала публикуются в специализированных научных журналах, где методология тщательно разрабатывается описано с учетом тщательного изучения, устранения ошибок и точной интерпретации.

Фото: openverse

Что касается предполагаемого инопланетного происхождения образцов, найденных в Мексике, Панчин выразил скептицизм, указав на отсутствие конкретных методов анализа, которые могли бы подтвердить это утверждение. В частности, упоминается, что треть образцов ДНК была помечена как "неизвестные". Однако само наличие ДНК убедительно свидетельствует о земном происхождении, учитывая повсеместную природу ДНК на Земле. Кроме того, ДНК может легко загрязниться, что вдвойне затрудняет обсуждение ее инопланетного происхождения без исчерпывающих подробностей о методах очистки молекулы.

Панчин пришел к выводу, что спешка с сенсационными заявлениями и манера изложения еще больше вызывают сомнения в подлинности этого заявления.

Ранее сообщалось, что журналист-уфолог Хайме Мауссан представил два трупа на Мексиканском конгрессе, утверждая, что они принадлежали инопланетянам. Согласно показаниям Мауссана, данным под присягой, этим останкам было около тысячи лет, а их ДНК на треть отличалась от ДНК человека. Мауссан также продемонстрировал рентгеновские снимки трупов.

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