Конгрессвумен предложила снизить зарплату главе Пентагона до 1 доллара

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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила снизить зарплату министра обороны США Ллойда Остина до одного доллара, ссылаясь на его некомпетентность. Это предложение было внесено в виде поправки к проекту военного бюджета и предстоит пройти голосование в палате представителей в среду.

Фото: openverse

"Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара." — гласит текст законопроекта Марджори Тейлор Грин.

Конгрессвумен также выразила свои мнения на социальных медиа, где заявила, что Остин не справился с исполнением своих обязанностей в качестве министра обороны и представляет угрозу национальной безопасности США.

На данный момент, Ллойд Остин, возглавляющий Пентагон, получает годовую зарплату более 220 тысяч долларов, а его общее состояние, согласно Forbes, оценивается в семь миллионов долларов, большая часть которых была накоплена во время его работы в советах директоров оборонных компаний.