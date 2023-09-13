Конгрессвумен предложила снизить зарплату главе Пентагона до 1 доллара

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предложила снизить зарплату министра обороны США Ллойда Остина до одного доллара, ссылаясь на его некомпетентность. Это предложение было внесено в виде поправки к проекту военного бюджета и предстоит пройти голосование в палате представителей в среду.
"Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара." — гласит текст законопроекта Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен также выразила свои мнения на социальных медиа, где заявила, что Остин не справился с исполнением своих обязанностей в качестве министра обороны и представляет угрозу национальной безопасности США.
На данный момент, Ллойд Остин, возглавляющий Пентагон, получает годовую зарплату более 220 тысяч долларов, а его общее состояние, согласно Forbes, оценивается в семь миллионов долларов, большая часть которых была накоплена во время его работы в советах директоров оборонных компаний.
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