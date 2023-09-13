В Польше начнут подсчёт репараций, которые хотят получить от России

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В сентябре в Польше начнёт работу группа, которая займётся оценкой ущерба, якобы нанесённого этой стране Советским Союзом. О начале работы группы заявил заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.

Фото: Creativecommons

Состав участников этого творческого коллектива планируют представить на конференции, которая пройдет 19-20 сентября. Мулярчик анонсировал участие в ней десятков польских учёных, а также из других государств, из Украины в том числе.

По словам чиновника, историки "работают уже несколько месяцев, собирая данные, работая в архивах, библиотеках".

Он отметил, что работа по подготовке доклада затруднена "из-за того, что Польша после Второй мировой войны стала страной, зависимой от Советского Союза".

А потому в течение десятилетий "об оценке потерь абсолютно никто не задумывался" и "практически не было никакой работы, никаких отчётов", цитирует Мулярчика РБК.

По его словам, потери Польши были "гигантскими", речь идёт о "похищенных произведениях искусства, хищении средств страховых компаний и банков страны".

Мулярчик затруднился ответить, когда будет опубликован отчёт, так как во многом это зависит от группы, которой также предстоит работать в архивах Белоруссии и Украины.

Интересно было бы в этой связи знать, каким образом поляки рассчитывают получить доступ к белорусским архивам.

Ранее власти Польши потребовали репарации от Германии в размере более шести триллионов злотых (более 1,3 триллиона евро). В Берлине эту тему ожидаемо обсуждать отказались.

Очевидно, что и в Москве на эту тему никто с поляками разговаривать не станет, чего бы они ни насчитали. Ранее в МИД России уже называли польские претензии неадекватными. И едва ли эта оценка претерпит какие-либо изменения — разве что будет ещё более жёстко сформулирована.