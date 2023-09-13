Сергей Миронов предложил увеличить зону проведения СВО после ракетного удара по Севастополю

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Глава партии "Справедливая Россия — За правду!" Сергей Миронов считает, что после ракетных ударов по Севастополю зона действия СВО должна быть расширена.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Политик полагает, что следует продумать систему, аналогичную морской Конвенции Монтре, согласно которой нахождение в акватории Чёрного моря военных судов третьих стран ограничено.

То же самое, по мнению Миронова, следует сделать с авиацией, создав бесполётную зону для иностранных военных самолётов и БПЛА. При этом пролётов гражданских бортов ограничение касаться не должно.

"Очевидно, что для обеспечения безопасности нашей страны СВО должна быть расширена за пределы Новороссии — освобождать от неонацистов надо всю Украину, в том числе Причерноморье, откуда сегодня совершаются атаки на Крым", — написал Миронов в своём Telegram-канале.

Ночью 13 сентября ВСУ подвергли обстрелу крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Серго Орджоникидзе в Севастополе, и атаковали отряд российских кораблей в Чёрном море посредством трёх безэкипажных катеров.