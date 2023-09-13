Сеймур Херш: работа разведки США может стать причиной войны с Россией, которой "никто не хочет"

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Особенности работы американской разведки могут стать причиной военного конфликта с Россией. Так считает американский журналист Сеймур Херш.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

По словам журналиста, Белый дом остаётся в неведении истинного положения ВСУ на Украине из-за того, что регулярно получает "безумно оптимистичные" доклады разведки США.

Херш уверен, что "политически неудобные" данные разведки просто не доходят до Вашингтона. Такая ситуация может способствовать ухудшению отношений с РФ и развязыванию военного конфликта, считает аналитик.

"Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет", — написал Херш на платформе Substack.