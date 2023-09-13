Значение связей России с Северной Кореей невозможно переоценить. Если решение о военно-техническом сотрудничестве действительно будет принято, то это может серьёзно изменить ситуацию на фронте, заявил политолог, специалист по Азии и Китаю Василий Кашин в беседе с "МК".
Эксперт отметил, что РФ, безусловно, превосходит КНДР в военно-техническом аспекте, однако при ведении интенсивных боевых действий рано или поздно возникает проблема дефицита производственных мощностей военной промышленности.
Северная Корея — один из крупнейших производителей артиллерийского вооружения и боеприпасов, при этом большинство используемых артиллерийских калибров имеют советское происхождение и совместимы с нашими артиллерийскими системами. Также КНДР является одним из ведущих производителей оперативно-тактических баллистических ракет, производит много стрелкового оружия и боеприпасов к нему, объяснил аналитик.
По его словам, это основное, чем могут быть интересны корейцы России.
"Даже если договоренности в плане военно-технического сотрудничества не будут достигнуты, а просто начнётся бурное развитие экономических связей, это уже приведёт к далеко идущим стратегическим последствиям", — заключил собеседник издания.
Сегодня президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершили переговоры, которые проходили на космодроме Восточный в Амурской области. Эта встреча вызвала пристальное внимание Запада.
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