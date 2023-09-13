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Захарова высмеяла заявление Михаила Подоляка, назвавшего Индию и Китай странами со "слабым интеллектом"

Михаил Подоляк заявил, что его оскорбительное высказывание о Индии и Китае было неверно понято из-за России

1:08
Мир

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попытался оправдаться за оскорбление, нанесённое им Индии и Китаю.

Михаил Подоляк заявил, что его оскорбительное высказывание о Индии и Китае было неверно понято из-за России
Фото: wikipedia.org

В своём провале украинский дипломат поспешил обвинить Россию.

По словам Подоляка, его высказывание о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая было вырвано из контекста и искажено Россией. Именно поэтому мировая общественность неверно поняла то, что он хотел сказать, заверил Подоляк.

Ранее представитель Китая Мао Нин уже потребовал от Подоляка объяснений за свои оскорбительные слова, попросив украинского чиновника "добросовестно проанализировать" сказанное и "сформировать правильное отношение" к ситуации.

Ранее Подоляк в эфире украинского телевидения назвал Индию и Китай странами "со слабым интеллектуальным потенциалом", результатом которого является их неспособность "анализировать последствия своих шагов". А успехи Индии в освоении ближнего космоса ещё не говорят о том, что она понимает, "что такое современный мир", заявил Подоляк.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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