Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении военного кабинета. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Подробности совещания глава киевского режима раскрывать не стал, однако в очередной раз пригрозил России.
"Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует", — написал Зеленский.
Напомним, сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по заводу Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет были уничтожены ПВО.
При этом командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук дал понять, что удар наносился с помощью авиации.
Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что Зеленский готов официально объявить войну России уже в конце осени.
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