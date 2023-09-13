Зеленский сообщил о проведении военного кабинета и пригрозил России "результатами"

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении военного кабинета. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Подробности совещания глава киевского режима раскрывать не стал, однако в очередной раз пригрозил России.

"Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует", — написал Зеленский.

Напомним, сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по заводу Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет были уничтожены ПВО.

При этом командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук дал понять, что удар наносился с помощью авиации.

Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что Зеленский готов официально объявить войну России уже в конце осени.