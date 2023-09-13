Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил перспективы спецоперации на Украине для России.
По словам министра, Россия не может позволить себе другие варианты, кроме победы на Украине.
"У нас нет других вариантов", — сказал Шойгу в ответ на вопрос, может ли Россия одержать победу в СВО.
Шойгу добавил, что российские военные продолжают выбивать технику и личный состав противника, продолжающего контрнаступление.
Министр напомнил, что российская армия успешно противостояла весенней, летней и идущей сейчас осенней кампании ВСУ.
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