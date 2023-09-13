Шойгу: Россия не может не победить на Украине, других вариантов у неё нет

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу оценил перспективы спецоперации на Украине для России.

Фото: wikimedia.org

По словам министра, Россия не может позволить себе другие варианты, кроме победы на Украине.

"У нас нет других вариантов", — сказал Шойгу в ответ на вопрос, может ли Россия одержать победу в СВО.

Шойгу добавил, что российские военные продолжают выбивать технику и личный состав противника, продолжающего контрнаступление.

Министр напомнил, что российская армия успешно противостояла весенней, летней и идущей сейчас осенней кампании ВСУ.