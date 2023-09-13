Foreign Affairs: Путин успешно использует на Украине безразличие и нетерпение Запада

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Российский лидер Владимир Путин успешно использует на Украине своё "секретное оружие", которое не даёт Западу сломить Россию, сообщает Foreign Affairs.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Безразличие и нетерпение Запада — главное оружие Путина в этом военном конфликте", — сказано в статье.

Авторы заметили, что на фоне неуспехов ВСУ на передовой помощь Киеву со стороны западных кураторов становится всё более затруднительной.

"Киеву нужно объяснять концепцию затяжного конфликта, который сейчас остается единственным залогом выживания Украины", — отметили обозреватели.

Авторы напомнили о скорых выборах в США и ЕС, что несёт с собой дополнительные проблемы для украинских властей, которые едва ли могут влиять на этот процесс.

Терпение западных союзников Киева уже на исходе, и недалёк тот час, когда Москва сможет официально объявить себя победителем в спецоперации, говорится в статье.