Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на обеде с президентом РФ Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье российского лидера, дальнейшие победы России и укрепление дружеских отношений между странами.
Он также выразил надежду на то, что КНДР и Россия смогут выстроить стратегическое сотрудничество.
"Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", — подчеркнул Ким Чен Ын.
На обеде также присутствовали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие государственные деятели.
Ранее Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный" в Амурской области и прошлись по его территории. Затем были организованы переговоры лидеров государств.
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