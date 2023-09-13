Ким Чен Ын предложил поднять бокал за здоровье Путина и дружбу между странами

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Высший руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын на обеде с президентом РФ Владимиром Путиным предложил поднять бокал за здоровье российского лидера, дальнейшие победы России и укрепление дружеских отношений между странами.

Фото: Сайт президента Российской Федерации

Он также выразил надежду на то, что КНДР и Россия смогут выстроить стратегическое сотрудничество.

"Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье президента Российской Федерации товарища Владимира Владимировича Путина", — подчеркнул Ким Чен Ын.

На обеде также присутствовали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие государственные деятели.

Ранее Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме "Восточный" в Амурской области и прошлись по его территории. Затем были организованы переговоры лидеров государств.